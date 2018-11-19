2018-11-19T08:43:50+03:00
Происшествия

В Энгельсе студент попался на краже продуктов

В отношении 17-летнего юноши возбуждено уголовное дело
Екатерина Семенова
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В полицию Энгельса поступило сообщение о краже из магазина.

По словам 48-летнего заявителя, 11 ноября в магазине Энгельс-1, дом №79а, неизвестный похитил продукты, сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Сумма ущерба составила 184,75 рубля.

Полиция задержала подозреваемого — им оказался 17-летний ранее не судимый ученик первого курса техникума.

Юноша дал признательные показания, возбуждено уголовное дело.

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