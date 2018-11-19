В Саратове обокрали араба-первокурсника СГУ

СЕГОДНЯ 08:20 2018-11-19T08:25:19+03:00

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22 октября в полицию Кировского района поступило сообщение о краже.

- 24-летний араб Атиях Каррар Кашим Атиях, студент 1 курса СГУ, живущий в доме по улице Кутякова, сообщил, что 18 октября его обокрали в «Триумф Молле», — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД.

По словам потерпевшего, неизвестный похитил у него с карты Сбербанка 2 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело. 17 ноября удалось установить, что преступление совершил следственно-арестованный за кражу. Похищенное не изъято.