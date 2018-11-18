В Саратове сгорела пустующая двухэтажка [видео]

СЕГОДНЯ 17:30 2018-11-18T18:00:44+03:00

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18 ноября примерно в час дня на пульт диспетчерской пожарной службы поступил звонок о пожаре в двухэтажном доме на 5-ом Динамовском проезде Саратова.

- Возгорание возникло в двухэтажном расселенном доме, то есть на момент пожара там никто не проживал, — рассказали «КП-Саратов» в региональном МЧС.

На место происшествия выезжали два пожарных расчета. Пожарные оперативно потушили огонь в пустом доме. По факту возгорания ведется проверка. Однако пользователи интернет сети ВК в комментариях пишут о том, что дом явно подожгли, для дальнейшей застройки.