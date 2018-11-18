В реабилитационном центре Саратова незаконно удерживали людей
Некоторые из наркозависимых пациентов заявили о насилии
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В Саратове прокуратуры выявила реабилитационный центр, где граждан удерживали силой.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, несколько граждан заявили, что к ним применялось насилие, а наркозависимых в учреждении удерживали незаконно
По данному факту прокуратура возбудила уголовное дело. По поручению прокурора области начата проверка реабилитационного центра и его работников.