В Саратове мужчина с ножом не пускал пожарных к горящему дому

СЕГОДНЯ 10:13 2018-11-18T10:13:53+03:00

Местные жители уверены, что поджог совершил именно он

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В поселке Лесопильный Заводского района Саратова ночью произошел крупный пожар.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», там горели баня, сарай и надворные постройки. При этом существовала угроза распространения огня на жилой дом.

На место происшествия прибыли пожарные, но приступить к тушению им помешал местный житель. По словам очевидцев, он вооружился ножом и не давал огнеборцам пройти во двор.

Были вызваны сотрудники полиции, которые сперва пытались убедить мужчину сложить оружие, но это им не удалось. Тогда правоохранители доставили дебошира в отделение.

Также местные жители уверяют, что именно этот гражданин совершил поджог, якобы он делает это не в первый раз и вообще ведет себя крайне агрессивно. Мать мужчины подтвердила их слова.