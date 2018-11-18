В Саратове мужчина с ножом не пускал пожарных к горящему дому
В поселке Лесопильный Заводского района Саратова ночью произошел крупный пожар.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», там горели баня, сарай и надворные постройки. При этом существовала угроза распространения огня на жилой дом.
На место происшествия прибыли пожарные, но приступить к тушению им помешал местный житель. По словам очевидцев, он вооружился ножом и не давал огнеборцам пройти во двор.
Были вызваны сотрудники полиции, которые сперва пытались убедить мужчину сложить оружие, но это им не удалось. Тогда правоохранители доставили дебошира в отделение.
Также местные жители уверяют, что именно этот гражданин совершил поджог, якобы он делает это не в первый раз и вообще ведет себя крайне агрессивно. Мать мужчины подтвердила их слова.