2018-11-18T10:48:23+03:00
Общество

Школу в Солнечном-2 начали строить быстрее

Валерий Радаев потребовал не снижать темп работ
Екатерина Семенова
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Школа в Солнечном-2Школа в Солнечном-2
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев в минувшую субботу 17 ноября посетил строящуюся школу в Солнечном-2.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, во время осмотра Радаев отметил, что работы набрали темп.

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В настоящее время ведется утепление фасада и отделка. На следующей неделе запланированы работы по установке мебели. На территории школы готовится к завершению обустройство футбольного поля.

Тем не менее, Валерий Радаев призвал подрядчика не снижать темп работ, а также дополнительно активизироваться по благоустройству прилегающей территории.

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