В Саратовской области Volkswagen Golf вылетел с трассы, водитель погиб
Обстоятельства происшествия выясняются
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Сегодня вечером в Ершовском районе иномарка вылетела в кювет и перевернулась. В результате ДТП водитель погиб.
- Примерно в 19:00 ,в районе села Еремеевка Ершовского района, водитель Volkswagen Golf не справился с управлением и допустил опрокидывание. В результате ДТП водитель, данные которого уточняются, от полученных травм скончался на месте, – рассказали «КП-Саратов» в региональном ГИБДД.
Обстоятельства происшествия уточняются.