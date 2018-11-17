В Саратовской области Volkswagen Golf вылетел с трассы, водитель погиб

17 Нояб. 20:26 2018-11-17T20:50:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня вечером в Ершовском районе иномарка вылетела в кювет и перевернулась. В результате ДТП водитель погиб.

- Примерно в 19:00 ,в районе села Еремеевка Ершовского района, водитель Volkswagen Golf не справился с управлением и допустил опрокидывание. В результате ДТП водитель, данные которого уточняются, от полученных травм скончался на месте, – рассказали «КП-Саратов» в региональном ГИБДД.

Обстоятельства происшествия уточняются.