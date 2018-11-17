2018-11-17T19:34:40+03:00
Спорт

«Протон-Саратов» «поздравил» тренера с днем рождения очередным поражением

Несмотря на упорное сопротивление, челябинцы сломили саратовчанок
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Главный тренер саратовской команды схватился за голову от игры подопечныхГлавный тренер саратовской команды схватился за голову от игры подопечных
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Женская волейбольная команда «Протон-Саратов» в домашнем зале проиграл второй матч Чемпионата России. На этот раз новая команда под руководством Юрия Годоля уступила челябинскому «Динамо-Метар». Итоговый счет по партиям 3:2 в пользу гостей.

"Протон -Саратов" против "Динамо-Метар"

"Протон -Саратов" против "Динамо-Метар"

Несмотря на то, что саратовские девушки выиграли первые две партии, остальные они проиграли и победу упустили.

Трибуны на матче были полупустыми

Трибуны на матче были полупустыми

Сегодня главный тренер «Протон-Саратов» Юрия Маричев отмечает день рождения. Команда не смогла поздравить его победой.

На игру в этот раз не прибыл губернатор, вместо него была зампред Валентина Гречушкина в сопровождении министра спорта Александра Абросимова и главы региональной федерации волейбола Анатолия Годаля.

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