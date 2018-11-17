Турнир по дзюдо в Саратове собрал 250 спортсменов со всей России
В Саратове состоялся турнир по дзюдо среди юношей и девушек 2002–2004 года рождения на базе ГУП СО «Региональный центр спортивной подготовки». Юные спортсмены боролись за призы клуба дзюдо «Фаворит».
Также участники турнира смогли пообщаться с гостем пресс-конференции, которым стал олимпийский чемпион Тагир Хайбулаев. Ребята смогли задать ему интересующие их вопросы, связанные со спортивной карьерой. Для многих он служит кумиром для подражания. После этого всем участникам раздали фотографии с изображением олимпийского чемпиона и любой желающий мог получить автограф и даже сфотографироваться со звездой спорта.
Встреча с олимпийским чемпионом Тагиром Хайбулаевым. Фото Юлии Кековой
В соревнованиях приняли участие более 250 спортсменов из 20 регионов России.
По словам организатора и главного судьи соревнований Виталия Николаевича Чечуевского, у нас участвует практически вся область. Это и Вольск, и Балаково, и Энгельс, и Маркс.
Спортсмены съехались практически со всех городов нашей области. Если взять другие регионы нашей страны, то это и республика Мордовия, Самарская и Пензенская области, а также многие другие.
Как сообщили корреспонденту «КП-Саратов», личные соревнования проводятся с целью выявления сильнейших спортсменов, а также для повышение спортивного мастерства и популяризации дзюдо среди молодежи, привлечение населения к активному и здоровому образу жизни, укрепление дружеских связей со спортивными организациями регионов Поволжья и России.
Соревнования проводились по следующим возрастным и весовым категориям участников соревнований: юноши — 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90 и свыше 90 кг, а девушки — 57 кг.