Турнир по дзюдо в Саратове собрал 250 спортсменов со всей России

СЕГОДНЯ 16:07 2018-11-17T16:09:58+03:00

Также юноши и девушки пообщались с олимпийским чемпионом Тагиром Хайбулаевым

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В Саратове состоялся турнир по дзюдо среди юношей и девушек 2002–2004 года рождения на базе ГУП СО «Региональный центр спортивной подготовки». Юные спортсмены боролись за призы клуба дзюдо «Фаворит».

Также участники турнира смогли пообщаться с гостем пресс-конференции, которым стал олимпийский чемпион Тагир Хайбулаев. Ребята смогли задать ему интересующие их вопросы, связанные со спортивной карьерой. Для многих он служит кумиром для подражания. После этого всем участникам раздали фотографии с изображением олимпийского чемпиона и любой желающий мог получить автограф и даже сфотографироваться со звездой спорта.

Встреча с олимпийским чемпионом Тагиром Хайбулаевым. Фото Юлии Кековой

В соревнованиях приняли участие более 250 спортсменов из 20 регионов России.

По словам организатора и главного судьи соревнований Виталия Николаевича Чечуевского, у нас участвует практически вся область. Это и Вольск, и Балаково, и Энгельс, и Маркс.

Спортсмены съехались практически со всех городов нашей области. Если взять другие регионы нашей страны, то это и республика Мордовия, Самарская и Пензенская области, а также многие другие.

Как сообщили корреспонденту «КП-Саратов», личные соревнования проводятся с целью выявления сильнейших спортсменов, а также для повышение спортивного мастерства и популяризации дзюдо среди молодежи, привлечение населения к активному и здоровому образу жизни, укрепление дружеских связей со спортивными организациями регионов Поволжья и России.

Соревнования проводились по следующим возрастным и весовым категориям участников соревнований: юноши — 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90 и свыше 90 кг, а девушки — 57 кг.