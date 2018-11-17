Панков выразил соболезнования близким жертв катастрофы под Озинками

СЕГОДНЯ 15:39 2018-11-17T15:53:39+03:00

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Депутат Государственной думы России Николай Панков опубликовал пост в своем Телеграм-канале "Пара слов" со словами соболезнования родственникам жертв катастрофы в Озинском районе Саратовской области.

- Ужасная трагедия произошла в Озинском районе на железнодорожном переезде. Соболезнования пострадавшим, погибшим, их родным и близким. Спасибо всем ведомствам и службам, которые оперативно оказывают помощь. В тоже время, считаю, важно поднять вопрос о причинах трагедии. О том, что нередко приграничные государства, зарабатывая на пассажирских перевозках в нашу страну, пренебрегают мерами безопасности, — написал депутат.

Он призвал вспомнить к катастрофу в Актюбинской области, когда сгорел автобус, направлявшийся в Россию.

- Вскрылась масса нарушений, отсутствие лицензии и техосмотра. И такие автобусы пропускали через границу! Или когда под Владимиром водитель заставил пассажиров-мигрантов выталкивать автобус, заглохший на переезде. А сам автобус давно выработал свой ресурс. Много и других трагичных примеров, — отметил он.

По мнению депутата необходимо принять меры для предотвращения подобных трагедий.

- Считаю, нужно усиление контроля за автобусными перевозками, особенно транзитными. Чтобы не было экономии за счет безопасности пассажиров, не допускался неисправный транспорт, непрофессиональные или перегруженные работой водители, которые засыпают за рулем. Возможно, в приграничных районах надо увеличить численность сотрудников ГИБДД, усилить транспортный контроль. В рамках своих полномочий готов подключиться к совместной работе, — заявил Николай Панков.

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