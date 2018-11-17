В Саратовской области поезд протаранил автобус: пятеро погибли, двое в тяжелом состоянии

СЕГОДНЯ 12:15 2018-11-17T13:33:07+03:00

Еще трое человек выжили

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Сегодня примерно в 12:00 в Озинском районе на нерегулируемом железнодорожном переезде грузовой поезд протаранил автобус.

- В автобусе находились 7 человек. В результате столкновения 4 человека в автобусе погибли сразу, еще трое были госпитализированы. Одну последнюю раненую пришлось доставать с помощью специальных средств, но по дороге в больницу она скончалась – рассказали «КП-Саратов» в МЧС региона.

- Сейчас на месте ДТП работают пожарные медики скорой, полицейские и сотрудники областной службы спасения - сообщил "КП-Саратов" Юрий Юрин, руководитель Саратовской областной службы спасения.

Автобус с пассажирами ехал из Саратова в Казахстан, в город Уральск.Обстоятельства происшествия выясняются.