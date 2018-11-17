Утром в Саратовской области тушили пожар в Михайловке
Горели баня и надворные постройки
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Сегодня утром в 6 утра, на пульт пожарной службы поступил звонок о возгорании в селе Михайловка Марксовского района.
- На место возгорания выехали два пожарных расчета и 6 человек личного состава. Как выяснилось, горели баня и надворные постройки. Площадь пожара составила 65 квадратных метра, – рассказали «КП-Саратов» в региональном МЧС.
Через час пожар был полностью потушен. Пострадавших нет, причины возгорания выясняются.