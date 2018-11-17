В Энгельсе утонул сторож лодочной станции
Перед гибелью он кричал о помощи
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Сегодня утром в 7:20 на пульт энгельских спасателей поступил звонок о том, что на одной из лодочных пристаней в пределах Энгельса, неизвестный мужчина тонет в Волге и кричит о помощи.
- На место происшествия оперативно выехали 4 спасателя, однако вытащить человека не удалось, – рассказал «КП-Саратов» оперативный дежурный в Энгельской службе спасения.
Погибшим оказался 65-летний сторож лодочной станции. Обстоятельства происшествия выясняет полиция.