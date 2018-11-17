Саратовский конькобежец занял первое место на Кубке мира в Японии

СЕГОДНЯ 08:37 2018-11-17T09:22:00+03:00

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В японском городе Обихиро стартовал I этап Кубка мира по конькобежному спорту. В составе сборной команды России выступает саратовский спортсмен, мастер спорта международного класса и неоднократный победитель, и призер Чемпионатов России Данила Семериков.

- В командной гонке Данила Семериков вместе с Александром Румянцевым и Сергеем Трофимовым занял 1-е место с результатом 3:41.26, – рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта по Саратовской области.

Второй стала сборная Голландии с результатом - 3.42,140, третьей - сборная Норвегии - 3.42,770.