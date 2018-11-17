В Балаково две женщины на иномарках устроили ДТП

СЕГОДНЯ 08:10 2018-11-17T09:20:35+03:00

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Накануне в Балаково произошло ДТП с участием двух женщин-водителей.

- По предварительным данным, около 16:00 при проезде нерегулируемого перекрестка улицы Набережная Леонова и улицы 30 лет Победы, 25-летняя водитель женщина, управляя автомобилем Peugeot, не уступила дорогу движущемуся по главной дороге автомобилю Renault под управлением 32-летней женщины, – рассказали «КП-Саратов» в региональном управлении ГИБДД.

В результате ДТП обе женщины получили травмы и были госпитализированы. Обстоятельства выясняются.