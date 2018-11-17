Саратовский гордеп организовала концерт «Осенний блюз» для посетителей центра соцобслуживания
Выступили преподаватели и ученики из музыкальной школы №9
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16 ноября депутат Саратовской городской Думы, координатор проекта «Старшее поколение» Светлана Глухова организовала для посетителей дневного отделения комплексного центра социального обслуживания населения ГАУ СО «КЦСОН Саратова» по Ленинскому району.
- Перед зрителями с концертом выступили ученики и преподаватели детской музыкальной школы №9. Звучали фортепиано, аккордеон, скрипка, домра, гитара, саксофон и синтезатор, также были представлены выступление соло и трио «народников», — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Саратовской городской Думы.
Светлана Глухова пожелала артистам вдохновения и творческих успехов.