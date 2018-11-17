2018-11-17T10:19:54+03:00
Общество

Саратовский гордеп организовала концерт «Осенний блюз» для посетителей центра соцобслуживания

Выступили преподаватели и ученики из музыкальной школы №9
Дарья Вострикова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

16 ноября депутат Саратовской городской Думы, координатор проекта «Старшее поколение» Светлана Глухова организовала для посетителей дневного отделения комплексного центра социального обслуживания населения ГАУ СО «КЦСОН Саратова» по Ленинскому району.

- Перед зрителями с концертом выступили ученики и преподаватели детской музыкальной школы №9. Звучали фортепиано, аккордеон, скрипка, домра, гитара, саксофон и синтезатор, также были представлены выступление соло и трио «народников», — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Саратовской городской Думы.

Светлана Глухова пожелала артистам вдохновения и творческих успехов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратовском храме отпевают погибших членов экипажа АН-148
На границе Саратовской области в ДТП с КамАЗом погибли мужчина и женщина и двое пятилетних детей
На трассе в Саратовской области перевернулся автомобиль
В Саратовской области подростка осудят за разбой
В Аткарске грабитель украл у соседки железные ворота
В Саратовской области сгорел автобус
Утром в Саратовской области тушили пожар в Михайловке
В Энгельсе утонул сторож лодочной станции
Саратовский конькобежец занял первое место на Кубке мира в Японии
В Балаково две женщины на иномарках устроили ДТП
В Саратовской области ожидается суббота без осадков
На совещании дольщиков рассматривали ООО «Стройкомплекс-2002»
Отключена вода в семи домах по улице Лебедева-Кумача
Мэр Саратова заявил, что удастся сдать девять проблемных домов, а не 13
В Саратове стартует ярмарка «выходного дня»
СГТУ успешно подтвердил статус опорного университета Саратовской области
На «Новом доме» в Саратове минстрой ждет оформления страхового случая
У школы в Романовке появится бассейн
Приставы взыщут с расчетного центра управляющей компании 27 млн рублей
Николай Панков о ЖК «Южный»: Все решения будут приниматься с участием дольщиков
В Саратовской области реализуют проект «Увеличение производительности труда»
Молодые ученые из Франции, Великобритании и Германии приехали в СГЮА