2018-11-18T12:25:11+03:00
Общество

Саратовцы просят запустить ретро-трамвай от Крытого рынка до Липок

Всего в мэрию прислали 80 предложения по благоустройству
Юлия Кекова
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В администрации Саратова 15 ноября 2018 года завершился прием предложений от жителей города по благоустройству проспекта и площади Кирова.

Ранее Михаил Исаев, глава города, предложил горожанам принять участие в разработке проекта благоустройства одной из главных пешеходных зон города. Любой желающий в течение двух месяцев мог поделиться своим видением обустройства определенных пешеходных зон.

За это время на электронную почту прислали около 80 предложений.

Все они будут рассмотрены при разработке проекта реконструкции данной пешеходной зоны.

Сообщения касались ликвидации торговых палаток на участке проспекта Кирова: от ул. Вольской до ул. Чапаева. Особое внимание жители города просят обратить на вывески и привести их к единообразию, а также решить вопрос с их подсветкой, при этом ограничивая использование световых табло. При проектировании пешеходной зоны, саратовцы просят, властей уделить внимание к устройстве ливневок.

Еще одно предложение от саратовцев — восстановить первоначальный вид здания бывшей гостиницы «Россия», а именно — ее крыши с башенкой и флюгером.

Также саратовцы хотят, чтобы по проспекту Кирова запустили одноколейный ретро-трамвай от Крытого рынка до Липок.

- Мы будем широко обсуждать их на различных площадках с участием профессионалов, научного сообщества, общественности и, в первую очередь, горожан. Решение о том, какой должна стать главная и старейшая городская пешеходная улица и примыкающая к ней площадь, должны принять жители, — отметил Михаил Исаев.

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