2018-11-16T16:14:25+03:00
Недвижимость

Мэр Саратова заявил, что удастся сдать девять проблемных домов, а не 13

Губернатор заметил, что разрешения снижать планку никто не давал
Александр Уриевский
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..Фото: Александр Уриевский
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Губернатор Валерий Радаев в заключении заседании рабочей группы по обманутым дольщикам 15 ноября попросил мэра Саратова Михаила Исаева рассказать, сколько проблемных домов будет достроено в этом году.

- Мы уже шесть домов сдали, еще три сдадим до конца года. Мы возобновим строительство остальных, которые планировали ввести в этом году, постараемся. Всего в начале года мы рассчитывали сдать 13 проблемных домов, — рассказал Михаил Исаев.

На это губернатор возразил, что никаких изменений планов быть не должно.

- Вы планку не занижайте. Давайте сдавать в этом году 13 домов. Кто сказал, что девять домов? Вы чего? Мы здесь не давали вам такое поручение, — заявил Валерий Радаев.

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