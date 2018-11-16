Мэр Саратова заявил, что удастся сдать девять проблемных домов, а не 13

СЕГОДНЯ 16:13 2018-11-16T16:14:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Валерий Радаев в заключении заседании рабочей группы по обманутым дольщикам 15 ноября попросил мэра Саратова Михаила Исаева рассказать, сколько проблемных домов будет достроено в этом году.

- Мы уже шесть домов сдали, еще три сдадим до конца года. Мы возобновим строительство остальных, которые планировали ввести в этом году, постараемся. Всего в начале года мы рассчитывали сдать 13 проблемных домов, — рассказал Михаил Исаев.

На это губернатор возразил, что никаких изменений планов быть не должно.

- Вы планку не занижайте. Давайте сдавать в этом году 13 домов. Кто сказал, что девять домов? Вы чего? Мы здесь не давали вам такое поручение, — заявил Валерий Радаев.