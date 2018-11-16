В Саратове стартует ярмарка «выходного дня»

СЕГОДНЯ 16:10 2018-11-16T16:10:14+03:00

Жителей и гостей города ждут с 8 до 16 часов

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В эту субботу, 17 ноября, в Саратове состоятся сельскохозяйственные ярмарки «выходного дня».

Посетить их жители города смогут на Театральной площади, на торговой площадке «ТК на Топольчанской», на сельскохозяйственном рынке в пос. Юбилейный и на двух торговых площадках в Заводском районе: на пересечении улиц Пензенская и Томская , а также на рынке «Комсомольский» в одноименном поселке.

Сельскохозяйственными товаропроизводителями и предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности области предложат плодоовощую продукцию, яйца, хлебобулочные, кондитерские и макаронные изделия, а также крупы, молоко и молочные продукты, мясо, рыбу, колбасы и мясные деликатесы, мед и многие другие продукты питания.

Режим работы ярмарок — с 8 до 16 часов.