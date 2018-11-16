СГТУ успешно подтвердил статус опорного университета Саратовской области

СЕГОДНЯ 16:07 2018-11-16T16:07:02+03:00

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Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А. подтвердил статус «Опорного университета» в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

В начале октября 2018 года и.о. ректора Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. Олег Афонин выступил перед комиссией министерства с информацией о дальнейшем развитии технического университета в качестве опорного. Он рассказал о достигнутых результатах и перспективах на ближайшие несколько месяцев.

- Основной вектор развития вуза – выстраивание взаимоотношений с частным и реальными секторами экономики, правительством области, — отмечает Олег Афонин. — Профессорско-преподавательский состав, научные кадры и выпускники университета должны хорошо ориентироваться в реальной ситуации на рынке и понимать, что они могут дать современной экономике и производству. Именно на это направлена программа развития нашего вуза.

По итогам работы комиссии СГТУ имени Гагарина Ю.А. получил федеральную поддержку своей программы развития в размере 32 млн рублей, которые пойдут на создание современной материально-технической базы университета.