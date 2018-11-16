На «Новом доме» в Саратове минстрой ждет оформления страхового случая

СЕГОДНЯ 16:03 2018-11-16T16:03:36+03:00

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В правительстве Саратовской области продолжается традиционное совещание с обманутыми дольщиками.

По словам корреспондента «КП-Саратов», ситуация с ЖСК «Капитель-2002» пока тяжелая, сообщили дольщики. Это подтвердил мэр города. Как было отмечено, конкурсный управляющий исчез, не выходит на контакт. Он написал заявление об уходе, «как только началась реальная работа», считают дольщики.

Неясность с возможностью достройки у и «Стройкомплекса-2002» в Новосоколовогорском поселке, несмотря на высокую степень готовности — 65%.

По площадке «Нового дома» в Саратове по улице Чернышевского, 42 застройщик Леонид Писной предложил разобраться со страховой компанией. Банкротство произошло в этом году, и страховщики вполне могут компенсировать людям потерянные деньги. Представитель минстроя пояснил, что риски в этом доме страховали две компании и сейчас ожидается, что будет оформлен страховой случай. Тогда появится источники для начала строительства или возврата денег дольщикам. Писной предупредил, что можно дождаться момента, как в Балаково, когда эти компании просто исчезнут.

- Давайте пошагово начнем действовать, но только быстрыми шагами. А то риски большие, можем опоздать как всегда. Этого допустить нельзя — заявил губернатор Валерий Радаев.