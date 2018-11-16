Приставы взыщут с расчетного центра управляющей компании 27 млн рублей

СЕГОДНЯ 15:50 2018-11-16T15:52:31+03:00

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Управление службы судебных приставов постановило взыскать денежные средства с агента управляющей компании Ленинского района за долги за отопление и ГВС перед «Т Плюс». А именно с расчетно-кассового центра «Прогресс». Долг составляет 27 млн рублей. Расчетный центр привлечен к погашению накопленных неплатежей на основании действующего между ним и управляющей компанией агентского договора.

Судебные приставы и сотрудники саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» вручили представителям расчетного центра соответствующее постановление о взыскании задолженности. Данные меры направлены на привлечение жилищной организации к ответственности, чтобы должник не уклонился от обязанности погасить все просроченные платежи.

Теперь при поступлении средств на счет расчетно-кассового центра, часть суммы ежемесячно будет перечисляться судебным приставам для дальнейшего погашения долгов перед энергокомпанией. Данные операции будут проводиться до полной оплаты суммы долга.

Привлечение агента управляющей компании по сбору платежей с населения — один из эффективных механизмов взыскания задолженности с УК. Он применяется энергетиками с 2017 года. Также безответственные руководители управляющих организаций могут быть привлечены к субсидиарной ответственности. Так, в апреле 2018 года суд обязал возместить нанесенный «Т Плюс» ущерб в сумме 58 млн рублей руководителя ООО «УК Люксжилсервис» и наложил арест на его денежные средства и имущество. В июле этого же года арбитражный суд наложил обеспечительные меры на сумму 27 млн рублей и запретил совершение сделок с имуществом в отношении руководителя ООО «Жилком».