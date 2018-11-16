Николай Панков о ЖК «Южный»: Все решения будут приниматься с участием дольщиков

СЕГОДНЯ 15:48 2018-11-16T15:51:24+03:00

Он отметил, что нужно искать инвестора и ускорять работу

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Депутат Государственной думы Николай Панков провел очередную встречу для решения проблем дольщиков ЖК «Южный». В ней приняли участие глава Саратова Михаил Исаев, представители министерства строительства и ЖКХ, Росреестра, профильных структур администрации города.

Ранее участники долевого строительства и Николай Панков, курирующий объект в рамках рабочей группы по решению проблем обманутых дольщиков, предложили вариант по предоставлению квартир в других домах. Поскольку достройка объекта может повлечь большие дополнительные расходы для людей. В настоящее время вырабатывается схема такого предоставления квартир.

Участники встречи рассказали, как идет процесс формирования земельных участков, которые можно будет использовать в качестве инвестиционных. Николай Панков предложил подробно расписать последовательность всех действий, которые должны осуществляться в рамках схемы. От формирования земельных участков до предоставления людям квартир. Обозначив ответственных лиц за исполнение каждого пункта.

- По земельным участкам город свою задачу выполняет. Вижу, что глава Саратова Исаев четко ставит задачу подчиненным — не затягивать процесс. Нужно дальше двигаться по «дорожной карте», искать инвестора. И давайте ускоряться, время идет. На нас большая ответственность — нужна схема, которая поможет решить проблемы не только ЖК «Южный», но и других домов, где похожая ситуация. Обязательно доведу до сведения дольщиков, какая работа проделана, какие дальнейшие планы. Все решения будут приниматься в их интересах и при их участии, — подчеркнул Николай Панков.