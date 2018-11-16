Молодые ученые из Франции, Великобритании и Германии приехали в СГЮА

СЕГОДНЯ 15:39 2018-11-16T15:43:02+03:00

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16 ноября в Институте прокуратуры РФ Саратовской государственной юридической академии стартовала XII международная научно-практическая конференция студентов, магистрантов и аспирантов «Проблемы совершенствования законодательства и прокурорской деятельности».

В мероприятии принимают участие более 500 студентов из 28 регионов России, а также молодые исследователи из Великобритании, Германии и Франции, которые обмениваются профессиональными мнениями по различным вопросам юридической науки и практики.

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На пленарном заседании, в котором приняли участие профессорско-преподавательский состав СГЮА и приглашенные эксперты из Саратовской областной прокуратуры, от имени ректора СГЮА, профессора, депутата Саратовской областной думы Сергея Суровова выступили проректор по научной работе Евгений Вавилин и директор Института прокуратуры РФ Наталия Проданова, которые пожелали участникам научного мероприятия успехов и продуктивного обмена опытом с коллегами.

- За прошедшие двенадцать лет наша конференция уже получила статус «традиционной», но она ежегодно ставит перед вами новые и очень серьезные исследовательские задачи. Мы отчетливо видим, что ваш потенциал научной и коммуникативной деятельности растет из года в год, а ваши работы становятся основой для совершенствования современной научной мысли. Для кого-то наука – это упорядочивание знаний, для нашего института и академии – это «симфония» разума, мудрости и творчества! — обратилась к участникам Наталия Проданова.

Работа была организована в 15 секциях, где в докладах студентов, магистрантов и аспирантов были подняты самые злободневные и актуальные правовые темы. Организаторы отметили, что впервые на конференцию были присланы работы по регулированию общественных отношений в области физической культуры и спорта, что позволило создать отдельную секцию по актуальным проблемам спортивного права.

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Также в рамках научного мероприятия состоялось подписание трех соглашений о сотрудничестве между научными студенческими обществами Института прокуратуры РФ Саратовской государственной юридической академии, Московского государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина, Российского государственного университета правосудия (РГУП), а также с Северо-Кавказским институтом (филиалом) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России) в Махачкале.

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Отличная организация конференции была по достоинству оценена, как преподавателями и студентами академии, так и зарубежными участниками.

- Спасибо руководству СГЮА и организаторам конференции за приглашение, за возможность встретиться с друзьями, которые обучаются в вашем вузе, а также рассказать своим коллегам о специфичности французского закона «Конкордат Наполеона», который действует в 3 регионах страны. Уверен, что я и мои коллеги сможем по итогам конференции обсудить проблемы регулирования законодательств России и Франции, затрагивающих различные сферы деятельности, – поделился своими впечатлениями участник из Франции Понама Жереми Мишель Патрик.

По итогам научного мероприятия будет издан сборник статей участников.