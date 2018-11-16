Достройку дома ЖСК «Волга» в Саратове могут начать в ноябре

СЕГОДНЯ 15:33 2018-11-16T15:47:05+03:00

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Сегодня, 15 ноября, на заседании рабочей группы по проблемам обманутых дольщиков в правительстве Саратовской области обсуждают десять объектов незавершенного строительства, где сроки возобновления работ до сих пор не определены.

Кроме одного дома в Энгельсе на улице Берег Волги, все остальные долгострои находятся в Саратове.

Доклад начала глава Саратова Михаил Исаев. Он отметил, что почти по всем домам есть подвижки — где-то уже начались работы, как на ЖСК «Прометей» на улице Чапаева и Рабочая, где начала работу ГК «Лепта», который собираются завершить в 2020 году. Где-то продолжаются судебные процедуры, как в трех недостроях «Фонда жилищного строительства». Двум из них — на проспекте Строителей (ЖСК «Проспект») и на Ильинском проезде (ЖСК «Ильинский») продлен срок разрешения на строительство до конца 2019 года. Оба объекта планируется начать достраивать в 3 квартале 2019 года.

На третьем доме Фонда жилищного строительства на улице Политехническая идут процессы выявления дольщиков. В общем списке их 230 человек, но некоторые из них до сих пор не подали о себе никаких вестей. Чтобы передать права застройщика вновь созданному ЖСК, должны быть подписи всех дольщиков. Их поиски продолжаются по всей стране.

ЖСК «Волга» (бывший «ЖСК Буй») уже готов к началу работ — застройщик АО «Саратовоблжистрой» Леонида Писного готов начать достройку уже в этом ноябре.