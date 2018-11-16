В Саратовской области стало меньше людей погибать в ДТП

СЕГОДНЯ 15:26 2018-11-16T15:49:40+03:00

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Сегодня, 16 ноября, в 15:00 у консерватории имени Л. В. Собинова прошло мероприятие «Скажи дорожным авариям НЕТ!».

- Статистика говорит о снижении числа ДТП на 200 случаев. У нас на 40 человек меньше погибших, на 200 — раненых. Однако не стоит успокаиваться. Если бы эта цифра была намного больше и не было бы вообще ДТП это была бы высокая оценка тому, что граждане соблюдают правила дорожного движения. Нельзя сказать, кто именно в этом виноват — водитель или только пешеход. Всегда виноват какой-то человеческий фактор, — рассказал начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области, полковник полиции Павел Свиридов.

Павел Свиридов

В мероприятии приняли участие представители Госавтоинспекции, службы спасения и министерства здравоохранения, общественники, дружинники «Дорожного патруля», настоятель Храма в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» и близкие люди жертв автокатастроф.

- Мы каждый год стараемся достучаться до ваших сердец и напугать каждого из вас. Порой люди не осознают всей опасности, когда они садятся в автомобиль, даже в качестве пассажира. Ошибку совершить достаточно одного мига. Важно, чтобы вы донесли эти слова до ваших близких и родных. И если вы становитесь очевидцем неправильных событий, неправильных действий ваших друзей — останавливали их, — сказал Юрий Юрин, начальник службы спасения Саратовской области.

Представитель саратовского отделения национальной родительской ассоциации Наталья Кривенцева рассказала о мероприятиях, проводимых вместе с Министерством образования и сотрудниками ГИБДД— тренингах и мультфильмов по знанию правил дорожного движения.

- Мы должны помнить о таких вещах, как ДТП и погибшие в них люди. Чтобы самим не совершать такие ошибки, — уверен Ярослав Заиченко, ученик школы №9 Энгельса.

После окончания мероприятия в Храме в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» прошла панихида по погибшим