Под Саратовом парень убил дядю табуреткой из-за оскорблений девушки и матери

СЕГОДНЯ 15:04 2018-11-16T15:05:03+03:00

После проявления агрессии злоумышленник оттащил потерпевшего на кухонный пол, а сам вернулся и продолжил пить, а потом лег спать

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Ртищевские следователи возбудили уголовное дело в отношении 28-летнего местного жителя. Его обвиняют в избиении своего дяди, из-за которого тот скончался.

- Следствие считает, что вечером 12 ноября парень у себя дома в селе Красная Звезда распивал спиртное с 48-летним дядей. Во время застолья родственник начал нелицеприятно высказываться о девушке племянника и его матери. В ответ на это хозяин дома повалил мужчину на пол, начал избивать руками и ногами, а в завершение дважды ударил табуретом по голове, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СК РФ по региону.

После проявления агрессии злоумышленник оттащил потерпевшего на кухонный пол, а сам вернулся и продолжил пить, а потом лег спать. Утром он обнаружил дядю мертвым и пошел к соседям, которые и вызвали полицию.

Судмедэкспертиза установила, что мужчина умер от сочетанной травмы тела и закрытой черепно-мозговой травмы.

Следователи задержали парня, предъявили ему обвинение, он сам во всем признался. Сейчас решается вопрос о том, чтобы заключить его под стражу. Расследование продолжается.