В селе Новые Выселки появится новая спортплощадка

СЕГОДНЯ 15:00 2018-11-16T15:10:12+03:00

Валерий Радаев заявил об этом во время визита в Калининск

Изменить размер текста: A A

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев побывал на новой спортивной площадке мини-футбольной детско-юношеской спортивной школы в Калининске.

Победители областного чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора, юные калининцы, ранее обратились к главе региона с просьбой организовать новую спортивную площадку на месте старой. По поручению Валерия Радаева, она появилась в короткие сроки. Уже в сентябре там начались ремонтные работы. Новое искусственное покрытие поля, новое спортивное оборудование для мини-футбола и ограждения — все это теперь доступно для жителей Калининска.

Калининский район, по мнению Радаева, один из лидеров в развитии спорта в масштабах области. Радаев поблагодарил местных тренеров за подготовку сильных спортсменов и вручил юным футболистам комплект мячей.

- Здесь мощная спортивная школа, дети занимают первые места. Среди воспитанников — чемпион мира по зимнему триатлону. Так что базу спортшколы надо подтянуть, — сказал глава региона.

Воспитанники спортшколы, в свою очередь, вместе с тренерами поблагодарили Валерия Радаева за новую комфортную площадку и вручили ему футбольный мяч с автографами лучших футболистов района.

- За последний год несколько девушек из Калининска вошли в команду Саратовской области и стали чемпионами Поволжья по футболу, — рассказали юные спортсмены губернатору.

Также глава региона поручил рассмотреть расположенного рядом с площадкой, возможность для реконструкции стадиона ДЮСШ. Новые трибуны там уже есть, нужно обновить само поле, беговую дорожку и хоккейную коробку.

В ходе встречи спортсмены села Новые Выселки попросили руководителя области оказать содействие в организации площадки.

Радаев пообещал создание многофункциональной площадки для жителей села. До конца ноября она будет готова. Там же можно будет проводить зональные соревнования по дворовому футболу.