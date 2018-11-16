2018-11-16T14:34:25+03:00
Общество

Саратовцы бесплатно измерили уровень сахара в крови в «Триумф Молле»

Они также получили консультацию эндокринолога
Дарья Вострикова
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Саратовцам измерили уровень сахара в кровиСаратовцам измерили уровень сахара в кровиФото: Дарья Вострикова
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Сегодня, 16 ноября, в «Триумф Молле» прошла акция «ЗОЖ — профилактика диабета!», организованная в рамках всемирного Дня борьбы с этой болезнью.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в рамках акции более 60 посетителей «Триумф Молла» измерили сахар и получили консультацию сотрудников Саратовского областного центра профилактики, областной клинической больницы и поликлиники.

Медицинским работникам помогали волонтеры центра «Молодежь плюс».

- Участвую первый раз. Я слежу за своим здоровьем, поэтому для меня важно знать уровень сахара. Это хорошее мероприятие, помогает выявить болезнь еще на ранних стадиях, — поделилась своими впечатлениями преподаватель Виктория Матвеева.

Виктория Матвеева Фото: Дарья Вострикова

Виктория МатвееваФото: Дарья Вострикова

Фото: Дарья Вострикова

- Узнала свой уровень сахара, все быстро и безболезненно. Я работаю в этом ТЦ, поэтому хорошо, что можно позаботиться о здоровье в таком удобном месте, — сообщила Надежда Чекаева.

Надежда Чекаева Фото: Дарья Вострикова

Надежда ЧекаеваФото: Дарья Вострикова

Фото: Дарья Вострикова

Мероприятие продлилось с 12 до 14 часов. Саратовцев встречали на входе в ТЦ, приглашали на акцию и раздавали памятки. Кроме того, горожане заполняли анкету, где отвечали на вопросы о своем здоровье.

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