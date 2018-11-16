Мужчина в Саратовской области убил сожительницу ножом в спину

СЕГОДНЯ 14:25 2018-11-16T14:25:47+03:00

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Следователи Балакова обвиняют 43-летнего жителя Духовницкого района Саратовской области в убийстве гражданской супруги.

- Следствие считает, что вечером 12 ноября сельчанин пришел домой пьяным. В помещении он предложил своей 58-летней сожительнице выпить, она отказалась. Мужчина начал уговаривать свою даму, в ответ на это она пошла из комнаты на кухню. Разозленный гражданин побежал за ней, схватил со стола нож и ударил им женщину в область спины, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Потерпевшая сразу же умерла от проникающего колото-резаного ранения грудной клетки. Злоумышленник вызвал фельдшера, который констатировал смерть и позвонил в полицию.

Сельчанин признал свою вину полностью и теперь находится под стражей. Расследование продолжается.