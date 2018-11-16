За две недели «Т Плюс» заасфальтировал почти 900 кв. м

СЕГОДНЯ 14:17 2018-11-16T14:32:14+03:00

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Почти 900 кв. м заасфальтировано в Саратове за последние две недели. Работы ведут специалисты саратовского филиала «Т Плюс» и специализированной подрядной организации в рамках программы благоустройства участков после ремонта подземных коммуникаций. График согласован с администрацией Саратова.

За последние дни твердое покрытие восстановлено на участках по улицам Сакко и Ванцетти между Чапаева и Вольской; Ст. Разина между Кутякова и Зарубина; 53 Стрелковой Дивизии между Вольской и Белоглинской; Провиантская между Рабочим переулком и Рабочей; Деловая между Лунной и Курдюмской; Посадского между Рахова и Хвалынской и другие.

Ежедневно на объектах задействовано 11 бригад подрядных организаций, собственного персонала территориального управления по теплоснабжению Саратова и центральной ремонтной службы саратовского филиала «Т Плюс». В среднем привлекается 32 единицы спецтехники: самосвалы, краны, экскаваторы, бобкэты, манипуляторы и т. д.

Напомним, в этом году энергокомпания направила на асфальтировку и благоустройство зеленых зон Саратова почти 50 млн рублей. В соответствии с заключенными договорами подрядчик дает гарантию на свои работы — два года. Качество их выполнения оценивает специально созданная комиссия, а сама работа принимается балансодержателем дорог, т. е. администрацией Саратова.