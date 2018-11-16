В Саратове начали проверку по факту смерти освобожденного заключенного

СЕГОДНЯ 14:06 2018-11-16T17:20:01+03:00

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Следственный отдел по Заводскому району СК РФ заинтересовался фактом гибели осужденного Сергея Хуторного в тюремной больнице.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», 52-летний смертельно больной осужденный был освобожден решением Саратовского областного суда по состоянию здоровья 20 сентября 2018 года. Однако он передал решение об освобождении Хуторного не в течение недели, как положено по инструкции, а спустя 20 дней. Однако к этому моменту мужчина умер в тюремной больнице, так и не узнав, что уже свободен. Смерть наступила 4 октября.

- По предварительным данным, приговором суда житель Ставропольского края признан виновным в совершении преступления, за которое ему назначено наказание в виде лишения свободы. Он отбывал его в одной из исправительных колоний на территории Саратовской области. В 2018 году в связи с наличием заболевания он обратился в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении, которое суд удовлетворил, — рассказали «КП-Саратов» в региональном следственном комитете.

Кроме того, родственники погибшего осужденного подали многочисленные иски, в том числе и в Генеральную прокуратуру на саратовские судебные инстанции. По мнению дочери погибшего, если бы ей своевременно сообщили об освобождении отца, то его успели бы прооперировать в гражданской больнице. И таким образом спасти ему жизнь.

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