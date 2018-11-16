Суд признал законными 50-тысячные премии энгельсским учителям

СЕГОДНЯ 13:52 2018-11-16T14:03:23+03:00

Администрация выделила им средства из кредита от минфина региона

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Арбитражный суд рассмотрел жалобу администрации Энгельсского района на представление контрольно-аналитического комитета Саратовской области.

- Год назад минфин дал администрации Энгельсского района кредит для покрытия дефицита бюджета. Условие предоставления — выполнение плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Арбитражного суда Саратовской области.

Администрация решила выделить гранты по 50 тыс. рублей 20 лучшим работникам социальной сферы района — учителям. В конце декабря 2017 года 1 млн рублей был перечислен на счета победителей конкурса гранта.

Также администрация перечислила 300 тыс. рублей местному управлению капстроительства на возведение спортплощадок в поселке Прилужный и селе Новая Терновка.

Контрольно-аналитический комитет проверил на что выделялись средства и составил 19 апреля 2018 года акт о нарушениях, допущенных районной властью. Так, по его мнению, неправильным было давать почти 44 млн рублей муниципальной гарантии МУП «Покровск-тепло», по обязательствам перед газовиками за поставленный в села газ, а также тот самый 1 млн на выплаты и 300 тыс. на строительство площадок. В адрес главы Энгельсского района направили представление.

- Суд установил, что основанием для принятия оспариваемых актов Комитета явилось, по мнению финансового органа, невыполнение принятого плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов района за 2017 год, в состав которых входил мораторий на предоставление муниципальных гарантий и непринятие новых расходных обязательств, — уточнила пресс-служба Арбитража.

В суде выяснилось, что в июле 2018 года администрация района вернула 100 млн рублей долга по бюджетному кредиту и уплатила проценты в сумме около 55 тыс. рублей.

К тому же депутаты энгельсского районного собрания приняли решение о выплате 1 млн рублей работникам соцсферы после сокращения расходов бюджета на 10,4 млн рублей.

Суд решил, что администрация Энгельсского района ничего не нарушила, ее требования удовлетворены.