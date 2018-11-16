В Саратовской области выявлено более тысячи тонн небезопасного зерна

СЕГОДНЯ 13:52 2018-11-16T14:01:05+03:00

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В Саратовской области инспекторы Россельхознадзора по информации ГИБДД за десять месяцев проверили 94 автомобиля с зерном.

Как сообщили «КП-Саратов» в Россельхознадзоре, в общей сложности было досмотрено 2,2 тыс. тонн зерна. Выявлено 23 партии массой более тысячи тонн, которые не соответствовали техрегламенту.

В представленных на зерно документах не было сведений о безопасности груза. В связи с этим две организации, 11 индивидуальных предпринимателей и пять должностных лиц были привлечены к административной ответственности.