В Саратов на январские каникулы приедут всемирно известные фокусники

СЕГОДНЯ 13:39 2018-11-16T13:39:22+03:00

Зрителей ждут показы и трюки, не имеющие аналогов в России

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В саратовском театре магии и фокусов «Самокат» с 3 по 8 января 2019 года пройдет гала-шоу «Звезды магии». Выступать будут мировые знаменитости: южнокорейские фокусники Sang Soon, LUKAS, Min Kyu и победитель Европейского конгресса иллюзионистов Артем Щукин.

- Зрителей ждут показы и трюки, не имеющие аналогов в России. Также в номерах смогут поучаствовать и сами зрители, — сообщили «КП-Саратов» в администрации города.

Билеты можно заказать в театре и по телефонам: 23-86-23, 44-80-55.