По центру Саратова проехали эвакуаторы с попавшими в смертельные ДТП машинами

СЕГОДНЯ 13:16 2018-11-16T13:29:19+03:00

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Сегодня, 16 ноября, в Саратове впервые проходит акция, приуроченная ко Дню памяти жертв ДТП.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», по центральным улицам проехала колонна машин памяти жертв ДТП.

Процессия состояла из машины службы спасения, «скорой помощи», двух авто юношеской автоспортивной школы и двух машин дорожного патруля.

Колонну замыкали эвакуаторы с покореженными легковушками, которые унесли жизни людей в ДТП.

Машины проехали по улице Радищева до Советской, затем свернули на Горького, а оттуда на Московскую.