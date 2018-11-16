По центру Саратова проехали эвакуаторы с попавшими в смертельные ДТП машинами
ГИБДД проводит акцию ко Дню памяти жертв автоаварий
В Саратове состоялась акция ко Дню памяти жертв ДТПФото: Дарья Вострикова
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Сегодня, 16 ноября, в Саратове впервые проходит акция, приуроченная ко Дню памяти жертв ДТП.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», по центральным улицам проехала колонна машин памяти жертв ДТП.
Процессия состояла из машины службы спасения, «скорой помощи», двух авто юношеской автоспортивной школы и двух машин дорожного патруля.
.Фото: Дарья Вострикова
Колонну замыкали эвакуаторы с покореженными легковушками, которые унесли жизни людей в ДТП.
Машины проехали по улице Радищева до Советской, затем свернули на Горького, а оттуда на Московскую.
По центру Саратова прошли эвакуаторы с покореженными авто.