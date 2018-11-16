Следователи проверяют гибель женщины на пожаре в Балашове

СЕГОДНЯ 13:07 2018-11-16T13:25:56+03:00

Ее тело обнаружено в сгоревшей пятиэтажке

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В Балашове Саратовской области вечером 14 ноября в отдел полиции поступило обращение от жильцов пятиэтажного дома.

Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР, соседи сообщили о задымлении в квартире на третьем этаже.

Сотрудники полиции и пожарные, прибывшие на место происшествия, обнаружили там тело 48-летней женщины.

По факту ее гибели на пожаре начата доследственная проверка.

- По предварительной версии, в момент возгорания женщина находилась дома одна, на теле признаков насильственной смерти обнаружено не было. Предположительно, смерть наступила из-за отравления продуктами горения, — сообщили КП-Саратов в ведомстве.

Все обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются. Будет назначена пожарно-техническая экспертиза, чтобы определить причины возгорания, а для установления причины смерти женщины — судмедэкспертиза. Исходя из результатов проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.