Следователи проверяют гибель женщины на пожаре в Балашове
В Балашове Саратовской области вечером 14 ноября в отдел полиции поступило обращение от жильцов пятиэтажного дома.
Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР, соседи сообщили о задымлении в квартире на третьем этаже.
Сотрудники полиции и пожарные, прибывшие на место происшествия, обнаружили там тело 48-летней женщины.
По факту ее гибели на пожаре начата доследственная проверка.
- По предварительной версии, в момент возгорания женщина находилась дома одна, на теле признаков насильственной смерти обнаружено не было. Предположительно, смерть наступила из-за отравления продуктами горения, — сообщили КП-Саратов в ведомстве.
Все обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются. Будет назначена пожарно-техническая экспертиза, чтобы определить причины возгорания, а для установления причины смерти женщины — судмедэкспертиза. Исходя из результатов проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.