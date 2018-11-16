2018-11-16T13:24:49+03:00
Звезды

Трехлетнюю саратовскую вокалистку покажут на «Первом»

Она выступит в телевизионном шоу «Лучше всех!»
Юлия Кекова
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В это воскресенье, 18 ноября, состоится телешоу Максима Галкина «Лучше всех!», в котором выступит трехлетняя Аня Маслова — солистка вокальной студии «Создай песню...» муниципального учреждения культуры «Клуб «Заводской».

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, в таком крупном проекте Аня участвует первый раз.

Поддержать юную участницу можно голосованием на сайте Первого канала в разделе «Телепроекты». Начало в 19:30 по московскому времени.

Принять участие в голосовании можно с 18 по 25 ноября 2018 года.

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