Росгвардия в Саратове вернула подростку потерянный телефон

СЕГОДНЯ 12:26 2018-11-16T12:26:28+03:00

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Сотрудник Росгвардии Заводского района Саратова, прапорщик Игорь Крючков шел около дома по проспекту Энтузиастов в свободное от работы время и увидел лежащий на земле телефон.

- Он позвонил родственникам владельца мобильного и выяснил, что гаджет принадлежит 16-летнему подростку. Потом росгвардеец передал находку родителям школьника, те поблагодарили правоохранителя за это, — сообщили «КП-Саратов» в управлении.

Также около часа ночи наряд охраны патрулировал улицы и заметил на Соляной в Волжском районе двух парней с автомобильным аккумулятором. Стражи порядка выяснили, что устройство похитили с «Жигулей», которые стояли на улице Лермонтова.

У воров забрали аккумулятор, возбуждено уголовное дело.