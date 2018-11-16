На заводе «Контакт» рабочего раздавило прессом

СЕГОДНЯ 12:13 2018-11-16T12:27:27+03:00

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Следователи Саратова начали проверку гибели рабочего на заводе «Контакт».

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, трагедия произошла 15 ноября.

По предварительной версии, 51-летний водитель погрузчика по совместительству работал прессовщиком лома и отходов в цехе. Он намеревался почистить пресс для металла, но в тот момент, когда он находился внутри механизма, пресс опустился, раздавив человека.

По данному факту начата доследственная проверка. Специалисты установят соблюдение правил техники безопасности, имелась ли вина третьих лиц. После этого будет принято процессуальное решение.