У престарелого саратовца из квартиры украли 400 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 12:00 2018-11-16T12:00:06+03:00

Злоумышленника задержали почти через десять дней

Изменить размер текста: A A

В Ленинском районе Саратова у 81-летнего пенсионера злоумышленники похитили 400,6 тыс. рублей.

- Мужчина обратился в полицию в 17:30 6 ноября и рассказал, что двумя-тремя часами ранее кто-то зашел в его квартиру по проспекту Строителей и украл деньги, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД.

Правоохранители возбудили уголовное дело за кражу и 15 ноября задержали 40-летнего мужчину. Гражданин оказался безработным и ранее не судимым.