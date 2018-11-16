У престарелого саратовца из квартиры украли 400 тыс. рублей
Злоумышленника задержали почти через десять дней
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В Ленинском районе Саратова у 81-летнего пенсионера злоумышленники похитили 400,6 тыс. рублей.
- Мужчина обратился в полицию в 17:30 6 ноября и рассказал, что двумя-тремя часами ранее кто-то зашел в его квартиру по проспекту Строителей и украл деньги, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД.
Правоохранители возбудили уголовное дело за кражу и 15 ноября задержали 40-летнего мужчину. Гражданин оказался безработным и ранее не судимым.