Саратов признан одним из самых грязных городов России

СЕГОДНЯ 11:54 2018-11-16T12:02:33+03:00

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Три города Саратовской области вошли в общероссийский рейтинг по чистоте.

Как сообщили эксперты портала недвижимости Domofond.ru, показатель был составлен по опросу жителей, которые оценивали чистоту в месте проживания и своевременную уборку мусора.

Всего в анкетировании приняли участие 150 городов. Энгельс среди них занял 60-е место. По сравнению с прошлым годом, горожане признали улучшение ситуации.

Балаково удостоился 137-й строчки рейтинга, здесь тенденция отрицательная — если в 2017 году жители присвоили ему 5,9 балла, то в 2018 году — 4,7 балла.

Саратов признан самым грязным среди городов области — он на 139-м месте. Однако есть тенденция к улучшению на 0,1 балла.

Первое место рейтинга досталось Анапе с 8,1 балла, а последнее — Волоколамску с 2,6 балла.