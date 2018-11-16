МЧС предупреждает жителей Саратова об опасности тонкого льда

СЕГОДНЯ 11:27 2018-11-16T11:31:27+03:00

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ГУ МЧС по Саратовской области предупреждает об опасности тонкого льда.

- Установились низкие температуры воздуха. На малых реках и прудах области идет активное ледообразование. Этот период является самым опасным для рыбаков и детей. Выходят на неокрепший лед, проваливаются — мгновенная смерть, — рассказал «КП-Саратов» начальник Центра ГИМС ГУ МЧС России по Саратовской области Роман Сулейманов.

Он обратился к жителям города и области с просьбой не выходить на тонкий лед. Родителям следует контролировать детей и предостерегать их от игр на водоемах.

По словам Романа Сулейманова, в Пугачевском районе утонул рыбак, который как раз провалился под лед.