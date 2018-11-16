В центре Саратова вырубили деревья у роддома №3
На освобожденном месте планируется построить административное здание
Вырубленные деревья
Изменить размер текста:
В центре Саратова прошла вырубка большой площади деревьев. От зеленых насаждений избавились около роддома №3.
Уже 7 ноября 2018 года, проходя по Рабочей улице, было замечено, что на том месте остались одни пни.
По информации «КП-Саратов», вырубка произведена официально, с разрешения городских властей. На этом месте планируется расположить административное здание.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В следующем году в Саратове высадят 600–700 деревьев
Будет объявлен конкурс на осеннюю посадку