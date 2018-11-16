В центре Саратова вырубили деревья у роддома №3

СЕГОДНЯ 11:23 2018-11-16T11:26:50+03:00

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В центре Саратова прошла вырубка большой площади деревьев. От зеленых насаждений избавились около роддома №3.

Уже 7 ноября 2018 года, проходя по Рабочей улице, было замечено, что на том месте остались одни пни.

По информации «КП-Саратов», вырубка произведена официально, с разрешения городских властей. На этом месте планируется расположить административное здание.

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