2018-11-16T11:26:50+03:00
Общество

В центре Саратова вырубили деревья у роддома №3

На освобожденном месте планируется построить административное здание
Ольга Муравлёва
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Вырубленные деревьяВырубленные деревья
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В центре Саратова прошла вырубка большой площади деревьев. От зеленых насаждений избавились около роддома №3.

Уже 7 ноября 2018 года, проходя по Рабочей улице, было замечено, что на том месте остались одни пни.

По информации «КП-Саратов», вырубка произведена официально, с разрешения городских властей. На этом месте планируется расположить административное здание.

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