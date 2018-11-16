Школа онлайн: что и как в Саратове можно выучить дистанционно

СЕГОДНЯ 11:06 2018-11-16T11:08:55+03:00

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По данным опроса Фонда общественного мнения, 64% молодежи и 59% руководителей вузов в России уже рассматривают онлайн-образование как достойную альтернативу образованию традиционному. Это вполне объяснимо: ключевое преимущество онлайн-образования в комфорте и доступности. Для подготовки к экзаменам ученику достаточно интернета и наушников. Вы можете выучить английский, буквально не вставая с места. И это место может быть там, где удобно вам. Такая возможность возникла сравнительно недавно, и для большинства родителей старшеклассников, а часто и самих учащихся, дополнительное образование в интернете — история совершенно новая.

Дистанционное образование устроено достаточно просто. Ученик и преподаватель заходят в интернет на обучающую онлайн-платформу через браузер или специальное приложение и занимаются там по индивидуальной программе. В программе учитываются текущие навыки ученика, а также его ближайшие и стратегические цели. Отличный пример такой платформы — новый сервис Smart University для изучения английского и подготовки к ЕГЭ по этому предмету. Давайте разберём достоинства онлайн-образования на примере этой школы.

Только хорошие преподаватели

Высокий уровень преподавателей — залог успешности обучения. В общеобразовательной школе кому-то достаётся гениальный педагог, а кому-то — учитель, который напротив убивает любовь к предмету.

В Smart University, как в хорошей онлайн-школе, легко проверить квалификацию преподавателя. И даже если проявится какой-то личностный фактор в общении, педагога можно сменить — без драм, конфликтов, мороки с переходом в другой класс или группу.

Самой школе выгодно набирать в свои ряды профессионалов, которые заинтересованы в результатах обучения. Ученики оставляют отзывы, от которых зависит востребованность преподавателей и рейтинг школы. В Smart University преподаватели проходят четыре этапа отбора, а потому остаются только те, у кого есть высокий уровень владения английским языком, знание и желание работать с форматом ЕГЭ, умение общаться с детьми.

Экономия времени

Виртуальное обучение экономит время на дорогу, позволяет ученику заниматься действительно там, где удобно — дома, на пляже, в кафе. Был бы интернет и гарнитура. Родители в свою очередь избавляются от необходимости выстраивать логистику для своего ребёнка, в том числе, отпадает проблема «отвезти—забрать».

Экономия денег

Онлайн-обучение дешевле очного. Обычная школа должна арендовать помещение, закупить учебники и другие методические материалы, что учитывается в стоимости услуг. В виртуальной школе вы платите за уроки, проверку тестов и домашнего задания, за курирование процесса обучения, а также за доступ к сервису. Это стоит несравнимо меньше и сказывается на ценах на курсы.

Кроме того, онлайн-обучение не подразумевает расходов на дорогу.

Безопасность

Родителям не нужно волноваться о том, как доехал ребёнок в школу, или о чужом человеке дома, если занятия происходят там. Иными словами, вопросы безопасности при онлайн-обучении практически не встают вообще.

Работа на результат и мотивация

В онлайн-школе нет задачи выслужиться перед учителем, получить пятёрку, чтобы мама не ругала. Здесь нет возможности и смысла в списывании. Есть главная цель и всё делается для её достижения. Регулярные срезы знаний позволяют не только учителю, но и ученику понять, на каком уровне он находится. Как следствие, корректируются ближайшие промежуточные цели, смещаются акценты в обучении.

Ученик получает не оценки, которые вешают на него ярлык, а зарабатывает баллы за усвоенный материал и сам видит свой прогресс. Это особенно эффективно при подготовке к ЕГЭ, когда ребёнок не просто пытается вызубрить подходящие ответы, а справляется с заданием на основе провиденного материала.

Забота о клиентах

Онлайн-школа — это коммерческая организация, и ей приходится биться за каждого клиента. служба поддержки такой школы оперативно реагирует на все возникающие у ученика или у его родителей вопросы и пытается решить его проблемы.

Вместо заключения

Конечно, даже самая лучшая онлайн-школа не может заменить традиционную, по крайней мере, пока. Однако это очень эффективное дополнение, особенно когда речь идёт о необходимости получения реальных знаний и навыков, достижения конкретных целей, таких как сдача ЕГЭ и поступление в престижный ВУЗ. Попробуйте онлайн-обучение — оно наверняка откроет новые возможности и для вас.