Балаковская АЭС провела открытый турнир по шахматам

СЕГОДНЯ 10:39 2018-11-16T10:39:24+03:00

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В центре культуры и спорта профсоюзного комитета Балаковской АЭС «Антарес» прошли соревнования открытого кубка АЭС по шахматам.

- Традиционно соревнования по шахматам собирают как любителей, так и опытных спортсменов, — говорит заместитель начальника цеха тепловой автоматики и измерений Балаковской АЭС Сергей Иванов. — На нашей станции очень популярна игра в шахматы — она требует остроты мышления, умения продумывать различные комбинации. За шахматной доской важно сконцентрироваться и быть предельно внимательным, а это те личностные качества, которые необходимы и в нашей работе.

Соревнования проводились в двух группах: «Обладатели массовых разрядов» и «Кандидаты в мастера спорта и обладатели первого спортивного разряда».

В каждой группе определились свои лидеры: среди обладателей массовых разрядов 1-е место занял начальник отдела организации пропускного режима АЭС Владимир Масленкин, 2-е – начальник группы отдела инженерно-технической поддержки эксплуатации Михаил Нарыжный, 3-е место у начальника смены цеха тепловой автоматики и измерений Алексея Михайлова. В категории более опытных игроков победителем стал ведущий инженер-технолог отдела инженерно-технической поддержки эксплуатации Евгений Кузнецов, в призеры соревнований также вышли инженер по техническому контролю цеха тепловой автоматики и измерений Евгений Баландин (2-е место) и заместитель начальника цеха ТАИ Сергей Иванов (3-е место).