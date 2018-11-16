Оскорбившей полицейского саратовчанке назначили 100 тыс. рублей штрафа

СЕГОДНЯ 10:39 2018-11-16T10:54:28+03:00

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Жительницу Саратова — 29-летнюю Светлану Костину — оштрафовали на 100 тыс. рублей. Она получила такое наказание за избиение дпсника. Установлено, что утром 24 июля 2018 года обвиняемая передвигалась по Саратову на автомобиле с мужем, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

- Машину остановили сотрудники ДПС. На предложение полицейского выйти и пройти медицинское освидетельствование, водитель заблокировал транспортное средство. Один из правоохранителей попытался открыть дверь, после чего из салона автомобиля вышла Костина и нанесла ему множественные удары руками и ногами, — рассказали «КП-Саратов» в региональном следственном комитете.

На суде обвиняемая свою вину признала и уголовное преследование в отношении нее было прекращено. Однако за нападение на полицейского ее обязали выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей.