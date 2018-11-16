Валерий Радаев посетит отремонтированную по просьбам калининцев спортплощадку
Также губернатор проинспектирует ремонт трассы Ртищево — Аркадак — Балашов
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Сегодня, 16 ноября, губернатор Саратовской области Валерий Радаев посетит с рабочим визитом Калининский и Аркадакский районы области.
В Калининске Радаев посетит площадку местной детско-юношеской спортивной школы, оборудованную по просьбе маленьких футболистов. Дети попросили об этом на финале соревнований по футболу среди дворовых команд на кубок губернатора.
- По поручению главы региона, просьба детей была исполнена в кратчайшие сроки, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона.
Кроме того, Валерий Радаев проинспектирует итоги ремонта одного из участков автотрассы Ртищево — Аркадак — Балашов.