Валерий Радаев посетит отремонтированную по просьбам калининцев спортплощадку

СЕГОДНЯ 10:38 2018-11-16T11:33:05+03:00

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Сегодня, 16 ноября, губернатор Саратовской области Валерий Радаев посетит с рабочим визитом Калининский и Аркадакский районы области.

В Калининске Радаев посетит площадку местной детско-юношеской спортивной школы, оборудованную по просьбе маленьких футболистов. Дети попросили об этом на финале соревнований по футболу среди дворовых команд на кубок губернатора.

- По поручению главы региона, просьба детей была исполнена в кратчайшие сроки, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона.

Кроме того, Валерий Радаев проинспектирует итоги ремонта одного из участков автотрассы Ртищево — Аркадак — Балашов.