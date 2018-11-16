В Балакове загорелся автобус с пассажирами

СЕГОДНЯ 10:29 2018-11-16T10:32:31+03:00

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В Балакове Саратовской области вчера вечером, 15 ноября, загорелся автобус, следующий по мрашруту №10А.

По словам Евгения Бондаренко, очевидца происшествия, сначала появился запах газа.

- Я краем глаза увидел вспышку рядом с кондуктором и недоумевающие лица. Которые через мгновение подняли шум. Тем временем водитель остановился и принялся поднимать крышку, где они обычно складывают все подряд, чаще всего билетики и мелочь. Не прошло и секунды после ее открытия, появился огонь, — сообщает Евгений в группе «Типичный Балаково!» соцсети «Вконтакте». (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.)

В скором времени рядом с горящим транспортом остановился легковой автомобиль, человек из которого выбежал с огнетушителем на подмогу.