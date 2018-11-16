В Саратове грабитель вернул деньги в офис микрокредитов [видео]
В Саратове грабитель вернул похищенные деньги.
В поселке Солнечный Саратова мужчина ограбил офис микрокредитования и тут же вернул деньги.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, преступление было совершено на улице Тархова.
Неизвестный мужчина с ножом зашел в офис и потребовал у сотрудницы наличные.
- Конечно, это немного. Жизнь у нас такая, — вспомнила работница офиса его слова.
При этом мужчина забрал только крупные деньги, без мелочи. Общая сумма похищенного составила 2,6 тыс. рублей.
Впрочем, вскоре гражданин вернулся и отдал украденные средства, те же самые банкноты.
- Он заявил, что это была шутка, и ему велели так сделать в интернете, — сообщает ГУ МВД.
Полиция шутку не оценила. В отношении 41-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по факту грабежа.
В Саратове грабитель вернул похищенные деньги.