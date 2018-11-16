В Саратове грабитель вернул деньги в офис микрокредитов [видео]

СЕГОДНЯ 10:29 2018-11-16T10:42:45+03:00

Он заявил, что это была шутка

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В поселке Солнечный Саратова мужчина ограбил офис микрокредитования и тут же вернул деньги.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, преступление было совершено на улице Тархова.

Неизвестный мужчина с ножом зашел в офис и потребовал у сотрудницы наличные.

- Конечно, это немного. Жизнь у нас такая, — вспомнила работница офиса его слова.

При этом мужчина забрал только крупные деньги, без мелочи. Общая сумма похищенного составила 2,6 тыс. рублей.

Впрочем, вскоре гражданин вернулся и отдал украденные средства, те же самые банкноты.

- Он заявил, что это была шутка, и ему велели так сделать в интернете, — сообщает ГУ МВД.

Полиция шутку не оценила. В отношении 41-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по факту грабежа.